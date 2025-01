Mulher denuncia ex-marido por agredir madrasta e jogar filho contra a parede em Arapongas

Um homem foi acusado de agredir a esposa e um dos filhos na noite desta quarta-feira (8), na Vila Bernardes, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).





Segundo a Polícia Militar, inicialmente, uma equipe foi acionada por uma mulher porque a madrasta de seu filho teria saído de casa com o enteado e não teria dito o local nem pedido autorização da mãe.





Na residência da mãe da criança, os policiais descobriram que o filho estava na casa do ex-marido e a madrasta teria saído com a criança, mas não estaria atendendo as chamadas telefônicas feita pela mulher.





Enquanto conversa com os agentes, a mãe recebeu uma ligação da madrasta, que disse ter saído de casa às pressas, pois havia sido agredida pelo marido. A madrasta, então, teria fugido com o enteado e com o filho do casal, e se escondido a algumas quadras de distância.





Diante das informações, a equipe da Polícia Militar foi até onde a madrasta da criança estava e conversou com a mulher, que disse ter sido golpeada nos braços e enforcada pelo marido.





O homem, que estaria alcoolizado, ainda teria jogado o filho do casal contra a parede, o que a fez fugir da casa com a criança e o enteado.





Os policiais fizeram um patrulhamento pela região, mas não encontraram o acusado de agredir a mulher e a criança.