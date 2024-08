Mulher é agredida por grupo de pessoas enquanto andava na rua em Apucarana

Uma mulher foi agredida por um grupo de pessoas enquanto andava pelas ruas do bairro onde mora, por volta das 23h desta sexta-feira (30), em Apucarana (Centro-Norte do Paraná).





Uma equipe da PM (Polícia Militar) foi acionada para ir a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município - para onde a vítima foi levada -, a fim de entender a situação alegada por ela.

No local, ela relatou que estava em sua casa, com uma amiga, quando decidiu levá-la embora para a casa dela, que fica no mesmo bairro. Durante o trajeto, ela foi abordada por diversas pessoas - homens e mulheres -, que a agrediram com socos e chutes na barriga.





A mulher não conseguiu identificar os agressores. A equipe deu a devida orientação e confeccionou o BO (Boletim de Ocorrência).