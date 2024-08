Ministério da Educação aprova curso de Medicina no Honpar em Arapongas

O MEC (Ministério da Educação) publicou, nesta sexta-feira (30), a portaria que autoriza a criação do curso de Medicina no Honpar (Hospital Norte Paranaense) em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com a nota divulgada pelo hospital, serão 60 vagas anuais. A assessoria de imprensa da instituição explicou que, após o planejamento institucional estratégico, serão abertas oportunidades a professores e também a vestibulandos para a formação da primeira turma.

O Honpar, além de ser referência no atendimento clínico do município - com mais de 150 médicos de diversas especialidades -, também disponibiliza o curso de Tecnólogo em Radiologia e especializações, com as residências médicas em Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Ortopedia e Traumatologia, Urologia e Cirurgia Cardiovascular.





Segundo o CRM-PR (Conselho Regional de Medicina do Paraná), o estado tem atualmente 22 cursos de Medicina, com cerca de 2,2 mil vagas abertas todos os anos. Na região de Londrina, destacam-se a UEL (Universidade Estadual de Londrina) e a UEM (Universidade Estadual de Maringá), que oferecem juntas cerca de 200 vagas anuais.