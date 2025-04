Mulher é atropelada e arrastada por 120 metros pelo companheiro em Apucarana

Uma jovem de 19 anos foi atropelada e arrastada por cerca de 120 metros pelo próprio companheiro na madrugada deste sábado (15), em Apucarana (Centro-Norte). O caso aconteceu no loteamento Solo Sagrado e mobilizou equipes da Polícia Militar e do SAMU.





Testemunhas relataram que a vítima estava atrás do veículo do agressor, um GM Vectra preto, segurando a filha de 2 anos no colo. O homem, de 25 anos, engatou a marcha à ré e arrastou a jovem por cerca de três metros. Nesse momento, ela conseguiu lançar a criança para o lado. Em seguida, o agressor acelerou para frente e arrastou a mulher por mais 120 metros.





A vítima sofreu ferimentos gravíssimos na cintura e nas pernas e foi levada à UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital da Providência. A filha recebeu atendimento médico e foi liberada, ficando sob os cuidados da avó materna. O agressor fugiu e ainda não foi localizado.