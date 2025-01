Mulher é detida em Cambé com 10 quilos de maconha que levaria para Balneário Camboriú

Uma mulher foi detida com pouco mais de dez quilos de maconha em sua bagagem, durante vistoria em um ônibus no município de Cambé na operação de combate ao crime nas rodovias.



A proprietária da mala disse à PRE (Polícia Rodoviária Estadual) que levaria a droga até a cidade de Balneário Camboriú, no litoral catarinense. Ela foi detida e encaminhada para a Polícia Civil.



