Mulher é encontrada morta em lago de Maringá

Uma mulher não identificada foi encontrada morta no lago do parque Alfredo Nyfler, na Vila Morangueira, zona norte de Maringá. Segundo informações do portal Corujão Notícias, um homem que caminhava pelo local, nesta sexta-feira (28) pela manhã, viu o corpo boiando no lago e chamou a PM (Polícia Militar).



De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado pela PM, a mulher aparentava ter entre 50 e 60 anos e não tinha marcas de violência. Após análise pericial da DHPP (Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa), o corpo foi removido e encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).



A PCPR (Polícia Civil do Paraná) investiga o caso.