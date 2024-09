Mulher é esfaqueada por companheiro, consegue fugir e pede ajuda do vizinho em Apucarana

Uma mulher foi esfaqueada pelo companheiro, mas conseguiu fugir após se trancar no banheiro e pediu ajuda de um vizinho na manhã deste domingo, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná.





A Polícia Militar foi até o local e o vizinho da vítima mostrou aos agentes a direção para qual o suspeito havia fugido, além de ter dado as características do homem.

Imediatamente, os policiais fizeram um patrulhamento nas proximidades e conseguiram encontrar o suspeito. O homem contou aos agentes que esfaqueou a mulher após ambos terem discutido durante a madrugada.





Os agentes também conversaram com a vítima, que estava sendo atendida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência). A mulher relatou que ela e o marido haviam discutido por volta das 2h e que durante a confusão o homem ficou nervoso e a esfaqueou no braço e no abdômen.

A vítima, então, teria corrido para o banheiro, onde se trancou. Enquanto estava no cômodo, a mulher teria pedido para o suspeito chamar a emergência, mas o homem se negou.





Na manhã seguinte, então, a mulher teria conseguido escapar após ver que o suspeito estava dormindo. Foi nesse momento que a vítima chegou até o vizinho para pedir ajuda.





De acordo com o Samu, a mulher tinha um ferimento grave no braço esquerdo e uma pequena perfuração no adbômen. A vítima perdeu muito sangue e estava com a pressão baixa na hora do atendimento e, por isso, foi encaminhada ao Hospital da Providência.





O suspeito, por sua vez, foi preso e encaminhado à Delegacia.