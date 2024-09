Adolescente de 16 anos morre após bater motocicleta em caminhão que trafegava em horário proibido em Umuarama

Uma adolescente de 17 anos morreu após bater a motocicleta que pilotava na traseira de um caminhão na PR-682, em Umuarama, no Noroeste do Paraná, na noite deste domingo (8).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a motociclista conduzia uma Yamaha FZ25 no sentido do Distrito de Santa Eliza à PR-182 quando, ao passar pelo KM 39, bateu na traseiro do reboque de um caminhão Mercedes Benz Axor, que era dirigido por um homem devidamente habilitado.

Os policiais rodoviários estaduais informaram que o caminhão, por ser uma composição de 30 metros, tem restrições de tráfego. Conforme determina o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), o veículo só pode trafegar do nascer ao pôr do Sol, o que não corresponde ao horário em que o acidente ocorreu, por volta das 21h.





O proprietário da motocicleta conduzida pela adolescente foi até o local da colisão e informou que a jovem teria pegado o veículo em sua casa enquanto o responsável não estava.





Além da PRE, estiveram na rodovia equipes da Polícia Científica e do IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento do corpo, além do Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), que atendeu a passageira da motocicleta, de 16 anos.





O motorista do caminhão, por sua vez, não se feriu e foi encaminhado à Delegacia devido à proibição de tráfego no momento do acidente.