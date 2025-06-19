Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Operação Corpus Christi

Mulher é presa com mais de 17 quilos de maconha em ônibus em Bandeirantes

Redação Bonde
19 jun 2025 às 15:27

Compartilhar notícia

Divulgação/PRE
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Uma mulher de 31 anos foi presa nesta quarta-feira (18), em Bandeirantes, com mais de 17 quilos de maconha escondidos dentro de uma bolsa em um ônibus com destino à Campinas, em São Paulo. 


A equipe de operações com cães da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) deu ordem de parada a um ônibus que fazia a linha entre Maringá e Campinas. No setor de passageiros, o cão Airon indicou uma bolsa na cor azul que estava entre as pernas de uma mulher, moradora de Maringá. 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


A partir daí, a mulher já confirmou que estava transportando uma substância análoga à maconha. Com o relato, os policiais abriram a bolsa e encontraram 23 tabletes de droga, totalizando 17,4 quilos de maconha. 


Publicidade

Questionada sobre o entorpecente, ela disse que tinha embarcado em Londrina e que tinha como destino a cidade de Campinas. 


A mulher foi presa e encaminhada para a Delegacia de Bandeirante junto com a droga. 


Imagem
Motorista que atropelou e matou PM é solto pela Justiça
Castilho foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado no dia 20 de maio
Logo Bonde
Foto de Perfil de / Redação Bonde

Por Redação Bonde.

Apreensão Apreensão droga apreensão maconha Bandeirantes PRE POLÍCIA
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas