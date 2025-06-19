Mulher é presa com mais de 17 quilos de maconha em ônibus em Bandeirantes

Uma mulher de 31 anos foi presa nesta quarta-feira (18), em Bandeirantes, com mais de 17 quilos de maconha escondidos dentro de uma bolsa em um ônibus com destino à Campinas, em São Paulo.





A equipe de operações com cães da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) deu ordem de parada a um ônibus que fazia a linha entre Maringá e Campinas. No setor de passageiros, o cão Airon indicou uma bolsa na cor azul que estava entre as pernas de uma mulher, moradora de Maringá.

A partir daí, a mulher já confirmou que estava transportando uma substância análoga à maconha. Com o relato, os policiais abriram a bolsa e encontraram 23 tabletes de droga, totalizando 17,4 quilos de maconha.





Questionada sobre o entorpecente, ela disse que tinha embarcado em Londrina e que tinha como destino a cidade de Campinas.





A mulher foi presa e encaminhada para a Delegacia de Bandeirante junto com a droga.



