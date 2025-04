Mulher é presa em operação que investiga furtos a supermercados em Cambé

Uma mulher foi presa nesta quarta-feira (24), na zona norte de Londrina, em uma operação da Polícia Civil de Cambé (Região Metropolitana de Londrina), que investiga furtos a supermercados. Segundo o delegado Paulo Henrique Costa, foram expedidos quatro mandados de busca e apreensão e dois de prisão, mas apenas um foi cumprido.





“O cumprimento de um dos mandados de prisão não foi possível, pois o segundo suspeito está foragido. A equipe se dirigiu aos locais de representação e prendeu uma mulher, executora do fato”, revelou.

A investigação teve início após o registro de um boletim de ocorrência por parte de um estabelecimento comercial de Cambé. O relato foi de que uma mulher e um homem teriam cometido furto no local. Através da análise das imagens de segurança e do trabalho de inteligência, as duas pessoas foram identificadas. Ambas têm histórico de delitos semelhantes nas duas cidades.





“As representações foram feitas e, no momento do cumprimento do mandado, a segunda pessoa estaria na residência, mas fugiu com a chegada dos policiais. O que temos de informação é que eles atuariam em crimes contra estabelecimentos comerciais, especialmente supermercados. O modus operandi era colocar produtos no carrinho, carregá-los até o porta-malas do veículo, e sair do local sem efetuar o pagamento”, seguiu o delegado.





Os itens furtados eram, principalmente, produtos alimentícios. Ainda não se sabe se os produtos eram para consumo próprio ou para comercialização posterior.