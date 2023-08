Mulher é presa por furtar copos plásticos e papel toalha em obra do CCI Leste

Uma mulher foi presa pela PM-PR (Polícia Militar do Paraná) na madrugada desta sexta-feira (4) após ser vista furtando objetos do CCI (Centro de Convivência do Idoso) Leste, situado na rua Gabriel Matokanovic, que está em obras.





Segundo informações da PM-PR, uma equipe de policiais se deslocou até o local após receber uma denúncia. Os agentes informam que, ao perceber a presença da polícia, a suspeita do furto tentou fugir ao pular pela janela.

