Mulher morre atropelada em Joaquim Távora

Uma mulher de 79 anos morreu atropelada após ser atingida por um carro na PR-092, em Joaquim Távora, no início da noite desta segunda-feira (16). De acordo com informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a pedestre estava sobre a pista de rolamento quando foi atingida pelo veículo.
A mulher não resistiu aos ferimentos e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituo Médico Legal) de Jacarezinho. O bafômetro apontou que o condutor do veículo não ingeriu álcool.
