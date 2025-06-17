Pesquisar

Vítima tinha 79 anos

Mulher morre atropelada em Joaquim Távora

Redação Bonde
17 jun 2025 às 08:48

Divulgação/PRE
↘️Uma mulher de 79 anos morreu atropelada após ser atingida por um carro na PR-092, em Joaquim Távora, no início da noite desta segunda-feira (16). De acordo com informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a pedestre estava sobre a pista de rolamento quando foi atingida pelo veículo. 


A mulher não resistiu aos ferimentos e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituo Médico Legal) de Jacarezinho. O bafômetro apontou que o condutor do veículo não ingeriu álcool.

