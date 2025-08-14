Mulher morre em colisão traseira no Noroeste do Paraná

Uma mulher que estava no banco do passageiro de uma motocicleta morreu após o veículo colidir com a traseira de um carro na tarde desta quarta-feira (13) na PR-082, em Rondon (Noroeste).





Responsável pelo atendimento da ocorrência, a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) disse que, de acordo com os vestígios encontrados no local, os veículos seguiam de Cidade Gaúcha em direção ao município de Paraíso do Norte quando, próximo ao quilômetro 504, a motocicleta colidiu na traseira do carro.

A passageira da motocicleta morreu ainda no local da batida. O condutor sofreu ferimentos e precisou ser hospitalizado. O motorista do carro não teve ferimentos, mas passou mal e também foi encaminhado ao atendimento médico.









