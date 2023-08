Mulher morre em confronto com a PRF em Cambé; pistola e 155 kg de maconha foram apreendidos

Uma mulher, de 24 anos, morreu em confronto com equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na tarde desta sexta-feira (25), em Cambé, região metropolitana de Londrina.





De acordo com a PRF, um veículo ignorou ordem de parada e fugiu por aproximadamente três quilômetros na rodovia BR-369, jogando outros veículos para fora da pista.

Quando o veículo foi interceptado pelos policiais, a condutora, armada, reagiu e foi alvejada no local. Socorristas do Samu foram acionados, a mulher recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro ocupante do veículo se rendeu e foi preso em flagrante. A PRF conduziu o homem para a polícia judiciária.





Foram encontrados no veículo uma pistola calibre 9 mm e 155 kg de maconha.