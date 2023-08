Homem é detido em Maringá por ameaça, perseguição e abandono dos filhos

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu em flagrante um homem por ameaça, perseguição e abandono de incapaz nesta quinta-feira (24), em Maringá, no Norte do Estado.





De acordo com as investigações, o homem ameaçou a companheira. A vítima está internada desde domingo (20), em virtude das graves lesões corporais decorrentes das agressões perpetradas pelo companheiro na noite de sábado (19).

"A mulher foi vítima de crimes praticados no âmbito familiar. Ao tomar conhecimento dos fatos, a equipe policial compareceu ao hospital a fim de ouvir a vítima, quando recebeu a informação de que o homem teria, por diversas vezes, tentado entrar no hospital, inclusive estaria no local minutos antes da chegada da equipe policial. Ainda, ao chegar no quarto da vítima, visualizamos o investigado efetuando ligações de vídeo e proferindo ameaças à vítima. De imediato, ao realizar diligências, a equipe policial logrou êxito em localizar o indivíduo", afirma a delegada da PCPR Karen Friedrich.





Conforme apurado, o homem ainda teria deixado os filhos, de 1 e 6 anos, sozinhos na residência. O Conselho Tutelar, em companhia da Guarda Municipal, foi até a residência e constatou que as crianças estavam sozinhas e expostas a risco.





A PCPR verificou que as crianças estavam sem alimentação adequada desde o último sábado, além disso, o bebê apresentava lesões corporais, aparentemente queimadura, o que será investigado pela polícia.





O indivíduo possui antecedentes criminais por roubo. Em diligências na residência, ainda foi apreendido um simulacro de arma de fogo e objetos que indicam possível prática de tráfico de drogas no local.