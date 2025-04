Mulher pede ajuda em bilhete para técnico de informática e companheiro é preso em Paranavaí

Uma mulher vítima de violência doméstica pediu ajuda em bilhete para um técnico de informática e o companheiro dela foi preso em Paranavaí (Noroeste).





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), a prisão ocorreu menos de 24 horas após a denúncia. O caso veio à tona quando o técnico de internet, ao prestar um serviço em uma residência no bairro jardim Santos Dumont, na sexta-feira (21), encontrou a moradora visivelmente amedrontada, machucada e com perfurações pelo corpo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A vítima tentou relatar a situação, mas estava sob constante vigilância do companheiro e temia represálias. Então, escreveu discretamente o endereço em um pedaço de papel e o entregou ao prestador de serviços, sinalizando que precisava de ajuda. Ao sair da casa, o profissional acionou a Polícia Militar via 190, informando o ocorrido e destacando que ela pediu para que nenhuma viatura ostensiva fosse enviada ao local, temendo novas agressões.





Reconhecendo a gravidade da situação, a PMPR acionou a ALI (Agência Local de Inteligência), que deslocou agentes à paisana até o endereço. Os policiais localizaram a vítima em estado de pânico, com hematomas nos braços e no rosto, além de perfurações causadas por uma faca. Ela relatou que havia sido agredida e torturada pelo companheiro na noite anterior e temia pela vida. Além dela, também reside ali uma filha dela.

Publicidade





A PMPR coordenou uma operação envolvendo a Patrulha Maria da Penha, a equipe de inteligência da PM (P2), a Delegacia da Mulher, o Poder Judiciário e a RPA (Rádio Patrulha de Área), que prendeu o acusado das agressões.





O caso segue sob investigação, e a mulher está recebendo suporte das autoridades competentes.





"A Polícia Militar do Paraná reforça a importância da denúncia, que foi essencial para salvar a vítima e garantir a responsabilização do agressor".





Casos de violência doméstica podem ser denunciados anonimamente pelo telefone 190 da Polícia Militar ou pelo Disque 180, que atende vítimas de violência contra a mulher em todo o Brasil. A denúncia pode salvar vidas.