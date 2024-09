Mulher vai à casa do ex-marido, joga álcool gel em carro e ameaça botar fogo em Apucarana

Uma mulher de 39 anos foi encaminhada à Delegacia da Polícia Militar após ser acusada de ir até a casa do ex-marido, jogar álcool em gel no carro, ameaçar botar fogo e morder o homem em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na noite desta terça-feira (17).





Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 39 anos, acionou uma equipe dizendo que a ex-mulher foi até sua residência para ameaçá-lo. O homem disse que a acusada teria derramado álcool em gel no automóvel, um Chevrolet Celta que estava estacionado na calçada da casa, e teria ameaçado atear fogo no veículo com um isqueiro que tinha em mãos.

Ao se deparar com a cena, a vítima teria tentado impedir a suspeita e, nesse momento, ambos começaram a se agredir. O homem contou, ainda, que a ex-mulher o teria mordido na coxa esquerda, o que foi constatado pelos policiais devido ao corte em formato de abocamento, e teria ido embora.





Os policiais, então, foram até o endereço da acusada, que os recebeu e admitiu ter ido até a casa do ex-exposo com quem teve um relacionamento por 23 anos. A mulher disse ter tomado as decisões em um momento de fúria, a que a fez tentar atear fogo no automóvel e agredir o homem.

Apesar da versão da vítima, a suspeita contou aos agentes que, durante a confusão, foi chutada no peito pelo ex-marido, o que a fez perder o equilíbrio e bater com a cabeça na parede.





Ambos foram encaminhados à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para receber cuidados médicos. O homem apresentava um hematoma sem edema na coxa esquerda devido à mordida, enquanto a mulher tinha um hematoma na têmpora esquerda.





Após o atendimento, tanto o homem quanto a mulher foram levados até a Delegacia para as devidas providências.