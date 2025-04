Neto denuncia tia por agredir e roubar o avô dele de 86 anos em Jandaia do Sul

Um jovem de 26 anos denunciou a nora do avô dele e acusou de agredir e roubar o idoso de 86 anos em Jandaia do Sul (região metropolitana de Maringá).





Segundo a PM (Polícia Militar), a denúncia ocorreu no sábado (15), às 10h30, no centro da cidade. O rapaz relatou que o avô dele vem sendo constantemente agredido fisicamente pela nora que reside nos

fundos da residência do idoso. O neto contou aos policiais que o idoso estaria com algumas escoriações nos braços e cabeça causada por pauladas que a pessoa teria desferido e, que além das agressões físicas, ela também acaba subtraindo valores em dinheiro do sogro.





Foi confeccionado o referido boletim de ocorrência e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências. As partes foram devidamente orientadas.