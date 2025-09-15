Novo documento da Polícia Científica revela detalhes da morte de Eduarda Shigematsu

Um novo laudo da Polícia Científica trouxe detalhes sobre a morte de Eduarda Shigematsu, ocorrida em 2019, quando a menina tinha 11 anos. O documento indica sinais claros de esganadura e descarta a hipótese de suicídio, acompanhando o que havia sido apontado no laudo de necropsia. Ricardo Seidi, pai de Eduarda, e Terezinha Guinaia, a avó, irão a júri popular em Maringá (Noroeste) no dia 6 de outubro, após uma série de adiamentos.





Eduarda desapareceu em 24 de abril de 2019, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina). Quatro dias depois, o corpo foi encontrado enterrado na garagem de um imóvel pertencente ao pai. Seidi é apontado pela Polícia Civil e pelo MPPR (Ministério Público do Paraná) como autor do assassinato, o que ele nega.Ele está preso desde 28 de abril de 2019 e é réu por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica.

A avó paterna, Terezinha Guinaia, é acusada de ajudar a esconder o corpo da neta. Ela, que nega participação, chegou a ser presa na época em que o caso veio à tona, mas foi solta após seis meses e aguarda o julgamento em liberdade.





O julgamento do caso passou por diversos adiamentos. Inicialmente previsto para ocorrer em Rolândia, o processo foi alvo de pedidos de desaforamento sob a justificativa de garantir a imparcialidade dos jurados. O júri foi transferido primeiro para Londrina e, posteriormente, para Maringá.



'Estigmas digitais no pescoço'





De acordo com o laudo da Polícia Científica de Londrina, que responde questões levantadas pelo Ministério Público e pelas defesas, o corpo não apresentava sinais de enforcamento — o que poderia indicar suicídio —, mas sim de esganadura. Quando foi interrogado, o pai admitiu que ocultou o corpo da filha, mas negou tê-la matado. Ele disse que encontrou Eduarda enforcada na maçaneta da porta do seu quarto.





O laudo, no entanto, cita a presença de "estigmas digitais no pescoço da vítima, equimose e escoriações do queixo", que são sinais característicos de esganadura.





O legista explica que essas lesões só ocorrem enquanto a vítima está viva e não poderiam ter sido provocadas pela manipulação do corpo ou de forma autoinfligida. Segundo ele, a presença de hematoma no queixo demonstra "a movimentação da cabeça da vítima na tentativa de se livrar da agressão”.

O documento afirma que a morte não foi instantânea e que há sinais claros de luta, mas não descreve os motivos ou quem pode ser o agressor. A causa da morte apontada é “falta de ar, interrupção da circulação arterial cervical, ação nervosa”.

Defesa: esclarecimentos serão prestados durante júri





Em nota, a defesa de Ricardo Seidi disse que não vai se manifestar sobre o conteúdo das respostas apresentadas pelo perito, “uma vez que ainda não houve intimação formal para ciência das referidas respostas”.





“Esclarece-se, ademais, que não se trata de laudo complementar, pois não houve qualquer requerimento das partes nesse sentido e a fase de instrução processual já se encontra encerrada. Ressalte-se, ainda, que as informações prestadas pelo perito foram expostas de forma indireta, sem que tenha sido realizada análise técnica direta capaz de comprovar as alegações”, acrescenta.





Sobre o mérito do laudo, a defesa diz que os devidos esclarecimentos serão prestados durante a sessão do júri em outubro.





A defesa de Terezinha Guinaia não se manifestou.





