O que se sabe sobre o suposto envenenamento de duas crianças no Rio de Janeiro

Investigadores da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro analisam imagens de segurança da comunidade Primavera, em Cavalcanti, zona norte da capital, que ajudem a esclarecer o suposto caso de envenenamento de duas crianças na região.



Ythallo Raphael, 6, morreu; outro menino, de 7 anos, está internado em estado grave. Familiares das crianças acreditam que elas passaram mal após comer um bombom envenenado.

A suspeita é que uma mulher ofereceu o doce para Ythallo, e o menino teria dividido o chocolate com o amigo.



Apesar da suspeita de envenenamento, a causa da morte ainda não oi confirmada. A seguir, veja o que se sabe até o momento sobre o caso.

QUANDO AS CRIANÇAS PASSARAM MAL?



Ythallo Raphael, 6, chegou à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Del Castilho, na zona norte do Rio, na segunda-feira (30). Segundo Secretaria Municipal de Saúde, o menino deu entrada na unidade já em parada cardiorrespiratória. Ainda de acordo com a pasta, a equipe médica fez manobras de reanimação, mas a criança não resistiu.

Também na segunda-feira, o outro menino, de 7 anos, deu entrada na mesma UPA. A Secretaria de Saúde disse que ele foi atendido e transferido para o Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul, mas não detalhou quais seriam os sintomas da criança.



No IML (Instituto Médico-Legal), um laudo inicial de necropsia apontou a presença de partículas granuladas amarronzadas, com característica compatível a chumbinho, no estômago de Ythallo. A informação deverá ser confirmada por outros exames complementares.

Na noite desta sexta (4), o outro menino seguia internado em estado grave, de acordo com a direção do hospital.



QUAL A RELAÇÃO DOS DOIS MENINOS?

Na UPA, as famílias descobriram que Ythallo Raphael e o outro menino estudavam na mesma escola municipal.



As anotações de frequência da unidade de ensino apontam que Ythallo não faltou à aula na segunda-feira. O outro menino também foi à escola normalmente na segunda e saiu ao final do turno, às 17h30.

A prefeitura não divulgou o nome da escola. Com a suspeita de envenenamento, o município esclareceu que os serviços de desinsetização são feitos a cada três meses pela Comlurb (Companhia de Limpeza Urbana), com material específico contra roedores. Ainda segundo a prefeitura, a Comlurb não usa chumbinho como solução para eliminar os animais.



COMO SURGIU A HIPÓTESE DE BOMBOM ENVENENADO?



Um primo de 12 anos de Ythallo afirmou à polícia que uma mulher desconhecida ofereceu o doce quando eles voltavam da escola. Segundo o relato, eles estavam na rua Antônio Saraiva, na comunidade Primavera, quando a suspeita, que estava em uma moto e usava capacete e luvas, teria parado ao lado das crianças e oferecido o doce.



O adolescente disse que recusou o bombom, mas Ythallo aceitou e deu um pedaço ao amigo em troca de um pouco de açaí.



O enterro de Ythallo na quarta-feira (2) foi marcado por forte comoção.



"Essa mulher matou uma criança de 6 anos. Até quando crianças de comunidade não vão poder brincar em paz na rua?", disse a tia do menino, Michele Tobias. "Quem matou o Ythallo? Pedimos ajuda a quem for preciso", continuou.



Ainda não há confirmação sobre quem seria a mulher ou se os doces estariam de fato envenenados.

A família de Ythallo afirma que a criança era querida pelos vizinhos e que não imagina uma possível motivação para o crime.



QUAL A CAUSA DA MORTE DE YTHALLO?



A Polícia Civil aguarda o resultado do exame toxicológico complementar para confirmar qual substância causou a morte do menino.



O QUE DIZ A POLÍCIA?



O caso foi inicialmente registrado na 44ª DP (Inhaúma). Os agentes coletaram informações, ouviram as primeiras testemunhas e realizaram outras diligências para esclarecer as circunstâncias dos fatos.



Em seguida, o caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital, que tenta confirmar a versão do envenenamento e identificar a suspeita.



No momento, segundo os investigadores, há buscas por câmeras de segurança que possam esclarecer o ocorrido, e outras testemunhas são ouvidas.