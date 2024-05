Oito passageiros de ônibus ficam feridos em acidente com caminhão na região de Londrina

Oito passageiros ficaram feridos na colisão entre um ônibus e um caminhão no km 16 da rodovia PR-424, em Salto do Itararé, na tarde desta quarta-feira (22).







Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o ônibus trafegava no sentido Salto do Itararé ao entroncamento com a PR-092 quando bateu contra o caminhão que estava parado no acostamento. Ambos os motoristas saíram ilesos do acidente e os testes de bafômetro realizados em ambos apresentaram resultado negativo para consumo de álcool.

No entanto, oito passageiros do ônibus, com idades entre 20 e 47 anos, sofreram ferimentos leves. Eles foram atendidos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas ao Hospital Municipal de Siqueira Campos.





As condições climáticas no momento do acidente eram boas e a rodovia, que não possui pista dupla, estava sinalizada com placas limitando a velocidade a 80 km/h.