Nove ficam feridos em acidente de ônibus escolar e carretas em Ortigueira

Nove ocupantes de um ônibus escolar de Ortigueira ficaram feridos em um acidente com um caminhão que levava duas carretas e tombou, no km 326 da BR 376, em Ortigueira, no fim da manhã desta quarta-feira (22). Uma professora e um aluno ficaram gravemente feridos e outros sete tiveram ferimentos leves.





Segundo a PRF, uma carreta carregada de soja tombou um de seus semirreboques, que invadiu a faixa no sentido contrário, em que trafegava o ônibus escolar, que seguia sentido Mauá da Serra. Ao tentar desviar, o ônibus colidiu lateralmente com o semirreboque e, na sequência, foi atingido na traseira por outra carreta que seguia no mesmo sentido.

Cerca de 30 estudantes ocupavam o ônibus. Os sete que sofreram ferimentos leves foram encaminhados para hospitais de Ortigueira. A professora foi levada para o Hospital IDF, na mesma cidade, e o aluno em estado grave, encaminhado para o Hospital da Providência, em Apucarana.





A passagem da pista ficou parcialmente bloqueada e os veículos trafegavam no sistema pare-e-siga, segundo a PRF.

Informações iniciais davam conta de que o motorista do ônibus teria ficado preso nas ferragens, mas, esta situação ainda não foi confirmada. Bombeiros da região auxiliaram no socorro às vítimas e até o helicóptero aeromédico foi acionado, mas, não houve necessidade de sua intervenção no local do acidente.





A confecção do Laudo Pericial de Acidente de Trânsito ficará a cargo da PRF. Também é porrível que ocorra investigação criminal com a Polícia Civil.





(Atualizado às 17h15)