Oito pessoas morreram durante feriado de Corpus Christi nas rodovias estaduais do PR

O BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná) divulgou, nesta segunda-feira (23), o balanço oficial da Operação Corpus Christi 2025. Durante todo o feriado prolongado, o batalhão atendeu 74 sinistros de trânsito, com 67 pessoas feridas e 8 óbitos nas rodovias estaduais durante o período.





Durante os dias de operação, foram capturadas 6.319 imagens de radar, lavradas 3.411 autuações de trânsito por infrações diversas, incluindo excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e embriaguez ao volante. Ao todo foram realizados 1.425 testes de etilômetro, 16 confirmaram a presença de álcool no organismo dos condutores, destes 5 foram presos por estarem acima de 0.3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Além disso, 58 pessoas se recusaram a fazer o teste e foram autuadas com base no Artigo 165-A do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), que possui as mesmas penalidades administrativas da infração de dirigir sob influência de álcool ou drogas. Ao todo, 4.063 pessoas receberam orientações dos policiais rodoviários do BPRv.





Ainda foram registradas apreensões de mercadorias fruto de descaminho e na expressiva apreensão de drogas, sendo 1,19 tonelada de maconha, em cinco ocorrências diferentes.





O BPRv reforçou a importância da direção responsável e do cumprimento das normas do Código de Trânsito Brasileiro. Parte das ocorrências esteve relacionada a fatores como imprudência e desrespeito às normas de trânsito, práticas que permanecem entre as principais causas de sinistros graves.