Operação apreende 300 eletrônicos em Londrina roubados de veículo em Mamborê

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) apreendeu 300 aparelhos eletrônicos em uma operação deflagrada nesta sexta-feira (4) em Londrina. Os objetos haviam sido roubados de um veículo na rodovia BR-369 em Mamborê (Noroeste) no dia 6 de junho de 2024.





Conforme a PCPR, o crime ocorreu quando as vítimas transportavam R$ 23 mil em mercadorias oriundas do Paraguai. De acordo com o que foi apurado, um veículo usando um giroflex similar ao usado por policiais, tentou abordar o carro com as mercadorias.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Na sequência, os perseguidores fizeram disparos de arma de fogo que atingiram os dois pneus das vítimas, causando um capotamento. Após o acidente, os indivíduos foram até o carro e subtraíram as mercadorias.





Depois do registro da ocorrência, a PCPR iniciou as investigações que incluíram a troca de informações com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a PMPR (Polícia Militar).

Publicidade





Segundo o delegado da PCPR Anderson Romão, a equipe policial conseguiu chegar até as pessoas que haviam adquirido os celulares e, por meio delas, descobriram quais lojas que estavam vendendo os aparelhos.





"Os celulares estavam sendo revendidos em três lojas, pertencentes a um mesmo dono, localizadas no camelódromo de Londrina. Diante dessas informações, solicitamos uma autorização judicial para deflagrar a operação", detalha.

Publicidade





Mais de 20 policiais participaram da ação deflagrada nesta sexta. Foram cumpridas buscas nos estabelecimentos comerciais e na casa do proprietário.





Nesses locais, foram encontrados 300 aparelhos eletrônicos, entre celulares, relógios e fones de ouvido, que foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal.

Publicidade





As investigações prosseguem a fim de apurar o crime de receptação.





A PCPR orienta a população que sempre peça nota fiscal ao adquirir um produto, pois a compra de itens furtados ou roubados é crime.





A instituição ainda solicita à população sobre o envio de informações que auxiliem em investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.