Operação apreende carretas com pneus e cigarros avaliados em R$ 2,2 milhões em Guaraci

Uma operação policial apreendeu duas carretas com pneus e cigarros avaliados em R$ 2,2 milhões em Guaraci (Centro-Norte) no início da noite de sábado (1º).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a ação ocorreu por volta das 18h, no PR-340, e envolveu a PF (Polícia Federal) e PMPR (Polícia Militar do Paraná) por meio da 4ª Companhia da PRE, setor de inteligência da corporação, com apoio das equipes de Operações com Cães, Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e Ali (Agência Local de Inteligência da 9ª Cipm (Companhia Independente de Polícia Militar).

Os veículos suspeitos transportavam 700 caixas de cigarros e 100 pneus. Três homens foram presos na ocorrência, que foi apresentada na Delegacia de Polícia Federal de Londrina.