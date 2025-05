Operação apreende carro com 90kg de maconha em Porecatu

Um veículo carregado de maconha foi apreendido na tarde desta terça-feira (18), em Porecatu (região metropolitana de Londrina), durante uma ação conjunta da PF (Polícia Federal), Receita Federal e PM (Polícia Militar), organizada nas rodovias que dão acesso ao norte do Paraná. A operação tinha como objetivo impedir a entrada de drogas e armas no estado.





O veículo, um Onix, foi abordado e estava com as placas de identificação trocadas. Em seguida, ao passar pela vistoria, a polícia encontrou aproximadamente 90kg de maconha embaladas em caixas de papelão e fita no porta-malas.

Os dois homens que estavam no carro, de 26 e 19 anos, foram identificados como moradores de Foz de Iguaçu (Oeste), ambos com antecedentes criminais. Depois da abordagem, foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Federal em Londrina juntamente com o veículo apreendido e a droga.





Essas ações são decorrentes de um trabalho de repressão realizado pela Polícia Federal de Londrina em conjunto com a Receita Federal de Londrina e com outros órgãos de repressão, com o objetivo de combater diversos delitos em toda a região.