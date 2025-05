PM faz alerta sobre fake news de sequestro de crianças em shopping de Londrina

A PM (Polícia Militar) fez um alerta, nesta terça-feira (18), sobre uma fake news que está circulando pelo WhatsApp de uma suposta tentativa de sequestro de crianças no Shopping Catuaí, em Londrina.





De acordo com Capitão Emerson Castro, do 5° Batalhão da PM, a polícia não encontrou nenhum boletim de ocorrência no levantamento, incluindo as ocorrências da Polícia Civil.

A direção do shopping afirmou que vem recebendo questionamentos das mães preocupadas, entretanto, a polícia reitera que o local é seguro e que não há nenhum registro de ocorrências. "É um ambiente seguro que você pode frequentar, mas as recomendações são sempre as mesmas [...] em qualquer ambiente a atenção dos responsáveis deve ser permanente."





O capitão ainda pede que as pessoas não repassem as mensagens com a informação falsa e diz que a PM está em contato direto com a direção do Catuaí e fazendo o policiamento do local para garantir que "qualquer informação desse tipo possa ser refutada e até mesmo verificada no local na mesma hora em que estiver acontecendo".

