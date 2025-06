Polícia encontra uma tonelada de maconha escondida entre colunas em Umuarama

Uma operação conjunta entre PRF (Polícia Rodoviária Federal), PMPR (Polícia Militar do Paraná), Receita Federal e o Corpo de Bombeiros resultou na apreensão de uma tonelada de maconha na noite desta quarta-feira (4), em Umuarama (noroeste).





Os entorpecentes foram encontrados dzentro de um veículo que transportava colunas metálicas e implemento agrícola, após um cão farejador sinalizar a presença da droga. As estruturas foram desmontadas, com o auxílio do Corpo de Bombeiros, e dentro delas se encontraram diversos tabletes de maconha, totalizando 1.018 quilos.

Na cabine do caminhão, foi encontrada uma arma de fogo de fabricação argentina, municiada com quatro cartuchos, além de uma máscara e utensílios com vestígios de cocaína, indicando possível consumo da substância no interior do veículo — onde também estava uma criança de dois anos. O motorista, de 33 anos, assumiu a posse da arma. Ele estava acompanhado da esposa, de 35 anos, e da filha do casal.





O Conselho Tutelar foi acionado para atendimento à criança. Os presos, junto com a droga, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil em Umuarama.