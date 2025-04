Operação conjunta apreende veiculo furtado e 136kg de drogas em Santa Fé

Um carro foi apreendido por transportar aproximadamente 136kg de maconha na cidade de Santa Fé (Região Metropolitana de Maringá) nesta quinta-feira (27). Junto à grande quantidade de entorpecentes, localizados no porta-malas, foi identificado pelas autoridades que o automóvel tinha placas adulteradas e registro de furto.





A abordagem ocorreu durante o andamento de uma ação conjunta da PF (Polícia Federal) e PM (Polícia Militar, junto à Receita Federal, por meio da ALI/11ª CIPM (Agência Loca de Inteligência da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar), Cia Choque 5º BPM (5º Batalhão de Polícia Militar) e BPMOA (Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas) que buscava a fiscalização e combate ao contrabando e tráfico - de drogas e armas - nas rodovias da região norte paranaense e divisa com o estado do Paraná e São Paulo.

O condutor - homem de 46 anos e morador de São Paulo - tinha antecedentes criminais por furto no Estado de Minas Gerais e receptação no estado de São Paulo. Com a recente apreensão, o responsável foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Londrina.