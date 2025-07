Operação da PMPR, PCPR e PF apreende carga de maconha avaliada em R$ 5,1 milhões

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar do Paraná (PMPR), Polícia Civil do Paraná (PCPR) e Polícia Federal (PF) apreendeu 2,5 toneladas de maconha no último sábado (12), em Santa Helena (Oeste) A apreensão está avaliada em R$ 5,1 milhões.





Durante um patrulhamento na zona rural do município, os policiais realizaram buscas em uma área de mata e encontraram 170 volumes do entorpecente. Buscas foram feitas para localizar envolvidos, mas ninguém foi preso.

A intervenção faz parte da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras e envolveu equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) da Polícia Civil e do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom) da Polícia Federal. Toda a carga foi apreendida e encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu.





Operação Protetor

Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Operação Protetor das Divisas e Fronteira está inserida no Programa Nacional de Enfrentamento das Organizações Criminosas (ENFOC) e tem o objetivo de desarticular grupos criminosos e reduzir a circulação de drogas, principalmente em rota de contrabando de mercadorias ilícitas nas regiões de fronteiras.

