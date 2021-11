Operação da Polícia Civil de Londrina prende foragidos por crimes contra o patrimônio

A Polícia Civil de Londrina amanheceu nas ruas, nesta quarta-feira (17), para cumprir 29 mandados de uma operação que mira suspeitos de crimes contra o patrimônio. Esta ação aconteceu de forma simultânea nos 26 estados do País e no Distrito Federal.

No Paraná, mais de 150 policiais participaram da força-tarefa. Dos mandados correspondentes à 10ª Subdivisão Policial de Londrina, 24 foram de prisão preventiva e cinco de busca de apreensão.



Os investigadores conseguiram prender quatro pessoas e apreender dois adolescentes, um deles em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). Os detidos não têm relação entre si e estavam foragidos.





“Essa operação é a nível nacional das polícias civis, incluindo crimes de roubos, furtos, estelionatos e receptação. A Polícia Civil no Paraná tem divisão especializada nesse tipo de crime, com sede em Curitiba, e nos passou as orientações. Coube a nós dar cumprimento”, explicou o delegado-chefe na cidade, Amarantino Ribeiro.







Durante a efetivação dos mandados de busca e apreensão, nenhum material foi encontrado para ser recolhido. Em Londrina, participaram da operação 37 policiais.

“Esses crimes incomodam muito a sociedade. O cidadão vê seu patrimônio subtraído, principalmente roubo e furto a residências. Tivemos um caso recente, que chamou atenção, que foi o roubo contra um posto de combustíveis, em que o ladrão matou o comparsa. Isso choca e estamos tentando cumprir mandados para que as pessoas paguem pelo que cometeram”, lembrou.





