Operação das polícias Civil e Militar cumpre mandados em Londrina e Ibiporã

Uma operação conjunta entre as policias Civil e Militar, nesta terça-feira (14), culminou no cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de Ibiporã e Londrina. Foram oito mandados da Civil e cinco da Militar, sendo a maioria dos alvos em Ibiporã. A ação visa o combate do tráfico de drogas na região. Um dos locais vistoriados pelos investigadores foi um bar na rua Guarani, na Vila Esperança.





"Vínhamos fazendo a investigação do tráfico de drogas na rua Guarani, local que recentemente a equipe da Civil conseguiu fazer apreensões de drogas. O Ministério Público, em conjunto com a PM, fazia uma apuração neste mesmo sentido e alguns alvos se chocaram”, explicou o delegado de Ibiporã, Vitor Dutra.

A análise dos materiais recolhidos deverá dar embasamento no avanço da investigação e até resultar em desdobramentos. Ninguém foi preso. “Estamos buscando evoluir para conseguir mais provas para responsabilizar os traficantes que têm atuado aqui”, destacou.