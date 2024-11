Operação em Londrina e região prende 12 pessoas ligadas ao tráfico de drogas

Na manhã desta terça-feira (12) a PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu 12 pessoas durante uma operação contra o tráfico de drogas em quatro cidades do Norte do Estado. Durante a ação foram apreendidas drogas, duas armas de fogo e dinheiro.





Os mandados foram cumpridos simultaneamente em Apucarana, Londrina, Rolândia e Ibiporã. A ação contou com 90 policiais, além de apoio aéreo de helicóptero e do uso de cães policiais da PCPR, reforçando a estrutura e a eficiência das operações.





“A ação faz parte de uma complexa investigação iniciada no começo deste ano e busca desmantelar uma rede criminosa que atua nessas regiões”, comenta o delegado da PCPR André Garcia.





