Operação Grisio: Gaeco e Corregedoria-Geral da PM investigam suposta participação de policiais militares em homicídio

O MPPR (Ministério Público do Paraná), por meio do Núcleo de Curitiba do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), fez nesta quinta-feira, 22 de agosto, com apoio da Corregedoria-Geral da Polícia Militar, a Operação Grisio, que apura possível prática de homicídio por policiais militares.





Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e seis ordens de prisão temporária, expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Privativa do Tribunal de Júri de Curitiba. O crime ocorreu no dia 15 de julho, no bairro Butiatuvinha, na capital, a vítima, um rapaz de 23 anos, morreu após um suposto confronto com os PMs investigados.

A apuração do Gaeco começou com a análise de boletins de ocorrência, que davam conta de que uma unidade da Rotam (Ronda Ostensiva de Tático Móvel) teria se envolvido em situação de confronto ao dar apoio a uma abordagem de uma equipe de rádio patrulha. No decorrer das investigações, foram obtidas imagens de câmeras de segurança da região, que não batem com a descrição oficial.





Cinco dos policiais militares investigados têm registro de envolvimento em eventos similares, com resultado de morte de civis e um deles em 23 ocorrências.