Eleições municipais: Tiago Amaral terá maior tempo de TV e rádio; Villa, o menor

A 42ª Zona Eleitoral de Londrina realizou, nesta quarta-feira (21), uma reunião com representantes de partidos políticos para a apresentação do plano de mídia para a propaganda eleitoral gratuita, que começa no dia 30 de agosto.







Durante o encontro também foi apresentado o tempo de TV/rádio dos candidatos à majoritária na propaganda em rede, veiculada de segunda-feira a sábado, às 7h e 10h, nas rádios, e às 13h e 20h30, nos canais de TV. Os blocos duram 10 minutos.

O candidato com maior tempo será Tiago Amaral (PSD), com 3 minutos e 56 minutos; na sequência está Isabel Diniz (PT), com 1 minuto e 35 segundos; Professora Maria Tereza (PP), 1 minuto e 18 segundos; Tercilio Turini (MDB), 1 minuto e 8 segundos; Diego Garcia (Republicanos), 51 segundos; Barbosa Neto (PDT), 41 segundos; e Coronel Villa (PSDB), 27 segundos. O tempo é determinado pelo número de representantes dos partidos (isolados ou coligados) no Congresso Federal.





Na majoritária, Agir, que está na coligação de Tiago Amaral, e PRTB, com Tercilio Turini, não alcançaram a cláusula de barreira e não terão tempo de TV/rádio. Na proporcional, além de Agir e PRTB, Novo e PMB não alcançaram a cláusula.





O tempo para as inserções diárias, para prefeito e vereadores, ainda será calculado. São 70 minutos por dia, divididos em inserções de 30 a 60 segundos, e distribuídos em três blocos de audiência: entre 5h e 11h; entre 11h e 18h; entre 18h e 24h. O tempo é dividido em 60% para prefeito e 40% para vereadores.