Operação Londrinatal: PM recolhe sete veículos e aplica 13 notificações nesta sexta-feira

Equipes da PM (Polícia Militar) de Londrina realizaram mais uma Operação Londrinatal nesta sexta-feira (23). Segundo a PM, foram recolhidos sete veículos das 10h às 22h em diversos pontos de bloqueio na cidade.







De acordo com as informações divulgadas pela PM, foram abordados nos locais: 88 pessoas, 38 carros e 45 motocicletas. Ao todo, foram uma motocicleta e três carros recolhidos, além de 13 notificações efetuadas.

A OPERAÇÃO LONDRINATAL





A Polícia Militar, a Guarda Municipal e a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) lançaram, no dia 6 de dezembro, a Operação Londrinatal 2022, que será realizada entre os dias 5 e 24 de dezembro, período em que o horário do comércio terá funcionamento estendido até às 22h, com ações na região central, na Avenida Saul Elkind e principais ruas comerciais da cidade.





A Guarda Municipal realizará rondas preventivas por meio das equipes de guardas municipais a fim de coibir prática de ilícitos. A segurança será reforçada ainda nas áreas de lazer e nos 18 pontos que receberam a decoração natalina.