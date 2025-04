Operação "Mendigos do Asfalto 2" prende suspeito com arsenal ilegal no norte do PR

Uma ação conjunta das polícias Militar e Civil resultou na prisão de um homem por posse ilegal de arma de fogo e munições na segunda fase da Operação "Mendigos do Asfalto", deflagrada na manhã desta terça-feira (29) nas cidades de Califórnia, Marilândia do Sul e Mauá da Serra. A ofensiva teve como objetivo combater crimes relacionados a roubos e furtos de carga na região da Serra do Cadeado.





Durante o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão, os policiais localizaram armas e munições em uma residência de Califórnia. O suspeito, natural de Ortigueira, possui diversos antecedentes criminais e estava em liberdade respondendo por outros delitos.

A operação é um desdobramento da primeira fase da "Mendigos do Asfalto", que resultou na prisão de 14 pessoas, ainda detidas e investigadas por mais de 15 roubos. Segundo a Polícia Militar, a integração entre as forças de segurança tem sido essencial para enfraquecer quadrilhas especializadas nesse tipo de crime e para a repressão eficaz de atividades ilícitas na região.