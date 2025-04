Operação prende 10 suspeitos de integrar organização criminosa em Santo Antônio da Platina

Uma ação conjunta entre a PM (Polícia Militar), PC (Polícia Civil) e MP (Ministério Público) foi deflagrada para desarticular e combater uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e o enriquecimento ilícito em Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro). Em nove meses, o grupo movimentou mais de R$ 14 milhões.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Denominada como Operação Talismã, a ação teve como alvo 32 pessoas. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 36 locais, sendo apreendidos: três automóveis, oito motocicletas, 964 gramas de maconha, 150 g de cocaína, R$ 9,8 mil em dinheiro, um revólver calibre 38, 6 munições calibre 38, cinco balanças e 26 celulares.





Publicidade

Além disso, 10 pessoas foram presas pelos agentes. Os mandados foram cumpridos em Santo Antônio da Platina, Jacarezinho (Norte Pioneiro), Londrina, Ibiporã (região metropolitana de Londrina), Bandeirantes (Norte Pioneiro) e Alvorada do Sul (região metropolitana de Londrina).





Publicidade

Segundo a polícia, o esquema foi descoberto após uma minuciosa investigação financeira, em que foi identificado que o líder do grupo estava preso e a principal administradora das finanças do tráfico era a sua esposa. Outras duas pessoas foram identificadas como laranjas no esquema, responsáveis por ocultar a origem ilícita do dinheiro. Outro suspeito preso fazia o fornecimento da droga.





Publicidade

Entre setembro de 2023 e junho de 2024, que corresponde ao período da investigação, a organização criminosa movimentou mais de R$ 14 milhões, sendo que quase R$ 5 milhões vinham do tráfico de drogas na região.





Publicidade

A corporação destaca a importância da operação, sendo um duro golpe contra o crime organizado. As investigações continuam e novas diligências podem ser realizadas para aprofundar a responsabilização dos envolvidos.





As autoridades ressaltam a importância da colaboração da população, incentivando denúncias anônimas que possam contribuir para a elucidação de crimes e a manutenção da segurança pública.