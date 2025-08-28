Operação prende dois homens por desmanche de veículos em ferro-velho de Londrina

Uma operação da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos da Polícia Civil de Londrina prendeu, na tarde desta quinta-feira (28), dois homens que trabalham em um ferro-velho da avenida Dez de Dezembro (Região Central). De acordo com a delegada Lívia Pini, responsável pela investigação, o local era utilizado para desmanche e comercialização de veículos furtados e roubados.
A operação teve início após uma denúncia anônima detalhada, que indicou endereços e pessoas envolvidas no esquema. “Fizemos diligências preliminares que confirmaram a possibilidade da prática criminosa, inclusive com a identificação de veículos e do local. Hoje realizamos a ação em três pontos e encontramos várias peças, inclusive de um carro já confirmado como produto de furto. Outras serão submetidas à perícia”, diz a delegada.
Durante a operação no ferro-velho, os policiais apreenderam celulares e diversas peças automotivas. A polícia investiga a participação de outros envolvidos e não descarta ligação do grupo com quadrilhas que trazem veículos furtados de São Paulo para Londrina. “A cidade é um polo de recebimento de carros roubados e furtados no estado vizinho. Vamos verificar se é o caso das peças apreendidas”, destaca Pini.
Os dois homens detidos permanecem presos, até a tarde desta quinta, na delegacia. O suposto proprietário do ferro-velho, que possui antecedentes por furto e adulteração de veículos, não foi encontrado durante as buscas. Segundo a delegada, os dois suspeitos flagrados no local - que afirmaram ser funcionários - atuavam na venda direta das peças.
Pini ressalta, ainda, que o estabelecimento já havia sido alvo de operações anteriores. “É algo recorrente. Muitas vezes eles pedem alvará em nome de familiares, dificultando o controle. Entraremos em contato com a Prefeitura para providenciar o fechamento definitivo do local”, diz.
A dupla - que ainda será ouvida pela delegada - poderá responder por receptação qualificada. As investigações seguem em andamento para identificar todos os envolvidos e rastrear a origem das peças.