Após pesquisa, candidatos à Prefeitura de Londrina demonstram otimismo no segundo turno

Após a divulgação da primeira pesquisa Instituto Multicultural/FOLHA/Paiquerê 91,7 do segundo turno nesta quinta-feira (17), os candidatos à Prefeitura de Londrina demonstraram confiança na vitória no dia 27 de outubro. As entrevistas foram realizadas entre 12 e 14 de outubro.





À FOLHA, o deputado estadual Tiago Amaral (PSD), que marca 48,5% das intenções de voto no cenário estimulado, aproveitou para agradecer “de coração aos londrinenses por todo o apoio até aqui, na nossa caminhada pela renovação política e da gestão municipal”.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Seguimos firmes, com a esperança de construir uma vitória que será de todos os londrinenses. Sabemos que os próximos dias serão difíceis, por conta do comportamento do outro lado, que tem nos atacado pesadamente. Por isso, peço que todos permaneçam atentos, unidos e firmes na luta por um novo tempo para Londrina”, diz o pessedista.





Já a ex-secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP), que tem 33,5% das intenções de voto, destacou o crescimento da sua campanha no segundo turno. “Em alguns dias subimos dez pontos [em comparação com a sua votação no primeiro turno, quando fez 23,64% dos votos válidos]. E estamos próximos de virar. O eleitor é inteligente e sabe muito bem o que estamos propondo, quem é ficha limpa e quem só quer usar a cidade para projetos próprios”, aponta a candidata.

Publicidade





A pesquisa ainda mostrou que, a dez dias do segundo turno, 10% dos eleitores estão indecisos e 8% responderam nenhum, branco ou nulo. Considerando apenas os votos válidos, Tiago Amaral marca 59% e Maria Tereza, 41%.





Na espontânea, quando o nome dos candidatos não é apresentado, o deputado estadual aparece na frente com 41%. A ex-secretária soma 21%. Nesse cenário, o percentual de indecisos sobe para 19,5%. Outros 10,5% responderam nenhum, branco ou nulo.

Publicidade





"A eleição em Londrina, hoje, ainda está aberta. Agora vai se afunilar, são os dez últimos dias. Essa reta final vai ser muito intensa para a definição do nosso próximo prefeito", afirma o diretor estatístico do Instituto Multicultural, Edmilson Leite.





Foram entrevistados 1.064 londrinenses entre os dias 12 e 14 de outubro. A margem de erro máxima é de 3% para mais ou para menos, e o nível de confiança é estimado em 95%. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número PR-05212/2024.





PRÓXIMAS PESQUISAS





O Instituto Multicultural irá divulgar mais duas pesquisas em parceria com a Folha de Londrina e a Rádio Paiquerê 91,7: uma na quarta-feira (23) e outra no sábado (26), véspera da eleição.