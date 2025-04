Paciente que matou interno de clínica terapêutica em Ponta Grossa é preso pela polícia

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu, nesta terça-feira (29) em Ponta Grossa (Campos Gerais), um homem de 25 anos suspeito de matar Ricardo de Oliveira Osinski, cujo corpo foi encontrado no dia 26 de março na Estrada do Alagado, área rural do município. Conforme apurado, o suspeito, que era interno de uma clínica terapêutica, confessou o crime e afirmou ter agido a mando de um casal, proprietário da clínica, onde a vítima também estava internada.





De acordo com o delegado da PCPR Luiz Timossi, a vítima teria sido mantida em cárcere privado na residência do casal por vários dias. O suspeito também relatou que Ricardo teria sido dopado sob orientação dos demais investigados.

“O homem indicou onde estavam escondidos os cartões bancários utilizados para realizar saques e compras com o dinheiro de Ricardo, bem como outros pertences da vítima. Todos os objetos foram encontrados na residência do casal durante diligência conjunta realizada pelas polícias Civil e Científica”, explica.





A investigação já havia resultado na prisão temporária dos dois suspeitos apontados como mandantes do crime. O inquérito policial identificou movimentações financeiras que somam mais de R$ 143 mil desviados da conta da vítima. Parte das transações ocorreu enquanto Ricardo estava hospitalizado, após um acidente, e continuaram após sua morte.





O suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário. As investigações prosseguem com a análise de exames periciais e diligências complementares solicitadas pela autoridade policial, com o objetivo de esclarecer todos os fatos relacionados ao caso.