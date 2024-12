Padrasto é preso por abusar sexualmente de enteada dos 6 aos 17 anos em Maringá

Um homem de 35 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (19) por abusar sexualmente de enteada dos 6 aos 17 anos em Maringá (Noroeste).





Segundo a Polícia Civil, através do Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes) de Maringá com o apoio da 9ª SDP (Subdivisão Policial), deu cumprimento a mandado de prisão preventiva. Consta da investigação que a vítima de 17 anos vinha sendo abusada sexualmente pelo padrasto desde a época em que tinha com 6 anos. Além da violência sexual, a menina também relatou que ao longo dos anos foi ameaçada e coagida pelo investigado.

O telefone celular do detido foi apreendido e vistoriado, sendo possível verificar diversos registros fotográficos da vítima.