Pai é morto a tiros enquanto segurava filho no colo dentro de casa em Rolândia

Um homem e seu filho de 7 anos foram mortos a tiros dentro da própria casa na noite da última segunda-feira (11), em Rolândia (região metropolitana de Londrina).





Paulo dos Santos Filho, de 29 anos, estava segurando o filho no colo no momento em que foi morto. Os dois estavam dentro de casa quando um homem chegou no local gritando que era a ''polícia''.





O suspeito, encapuzado, teria feito diversos disparos contra Paulo. O pai morreu no local, enquanto a criança, atingida pelos tiros, foi levada ao Hospital Universitário de Londrina.





Menino deu entrada em estado grave e foi levado à UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A direção da unidade hospitalar informou que ele morreu no final da tarde de terça-feira (12).





O atirador fugiu e ainda não foi identificado. A Polícia Civil disse que investiga o caso. Ainda segundo a corporação, Paulo tinha um mandado de prisão por homicídio em aberto contra ele.





