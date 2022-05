Pai é preso por queimar rosto da filha com água quente no Paraná

Um homem de 57 anos foi preso acusado de queimar a filha de 17 anos com água quente e ameaçar a jovem e a mãe com uma faca no fim da noite de segunda-feira (30) em São João (Sudeste).

Segundo a PM (Polícia Militar), a situação foi registrada por volta das 22h45. Com informações repassadas via central de comunicações, policiais foram à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município, onde havia dado entrada para atendimento a garota que informou ter sofrido queimadura por água quente.

Em conversa com a vítima, a adolescente relatou que, ao chegar em casa, encontrou o pai em visível estado de embriaguez, que jogou uma chaleira com água quente na direção dela, atingindo-a na região do rosto e pescoço. Em seguida, de posse de uma faca, ameaçou a menina e a mãe dela, 59.





A PM deslocou até a residência e, na área externa, foi identificado o suspeito. Próximo a ele, no chão, foi encontrada uma espingarda sem número e marca aparente.





O abordado recebeu voz de prisão por violência doméstica e posse irregular de arma de fogo e foi encaminhado para as providências cabíveis.