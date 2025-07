Pai embriagado invade casa, agride ex e foge com bebê de 5 meses em Sabáudia

Na madrugada deste domingo (27), um homem foi preso em Sabáudia (Região Metropolitana de Londrina) após invadir a casa da ex-companheira, agredi-la e fugir com o bebê de 5 meses do casal. O caso aconteceu por volta de 1h30 na Avenida Campos Salles, no Centro do município.





Segundo o boletim de ocorrência, o homem arrombou a porta da residência, tomou a criança do colo da mãe e a agrediu com empurrões e tapas antes de fugir. A Polícia Militar localizou o suspeito pouco depois, com o bebê no colo, apenas de fralda e parte da roupa, em uma temperatura de cerca de 17°C. O homem apresentava sinais claros de embriaguez, como odor etílico, fala desconexa e olhos vermelhos.





A criança foi devolvida imediatamente à mãe e, posteriormente, entregue aos cuidados da avó materna. O suspeito resistiu à prisão e precisou ser contido com técnicas de imobilização e uso de algemas. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), onde o caso será investigado.

