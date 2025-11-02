Pai se recusa a entregar filho à ex e precisa de intervenção policial em Apucarana

Um homem de 52 anos se recusou a entregar o filho de 9 anos à mãe, mesmo diante de uma decisão judicial, e precisou da intervenção da PM (Polícia Militar) e do Conselho Tutelar na tarde deste sábado (1º), em Apucarana (Centro-Norte). O caso aconteceu na Avenida Rafael Sorpile, no Jardim Marissol.





Segundo a PM, uma advogada acionou a equipe policial para garantir o cumprimento da decisão judicial que determina guarda compartilhada do menino aos fins de semana. O documento autoriza que a mãe busque a criança aos sábados, às 12h, e a devolva aos domingos, às 18h.





Como a mulher tem medida protetiva contra o ex-marido, o filho mais velho do casal, de 18 anos, foi quem se apresentou para buscar o irmão. No local, o pai se negou a entregar a criança, alegando ter recebido orientação telefônica de uma conselheira tutelar para não fazê-lo.

Após a chegada da equipe do Conselho Tutelar de Apucarana e a explicação das consequências do descumprimento judicial, o homem concordou em entregar o menino, que foi levado pelo irmão e pela advogada até a mãe.