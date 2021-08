Paraná registra queda de quase sete mil denúncias de furtos e assaltos

O Paraná registrou uma redução média de 38 denúncias de furtos e assaltos por dia no primeiro semestre de 2021. O número representa 6.886 casos a menos que o mesmo período do ano anterior. O último levantamento apresenta 85.907 furtos, contra 92.793 de 2020 – uma queda de 7,4%.

No comparativo, a diminuição dos assaltos aconteceu em 21 das 23 Áreas Integradas de Segurança Pública. A 1ª AISP (Curitiba) foi a que obteve maior redução nesta modalidade criminal, passando de 7.641 no primeiro semestre de 2020 para 4.777 neste ano, uma queda de 37,4%. Na sequência vem a 3ª AISP (Paranaguá), que também abrange os outros seis municípios do Litoral, com diminuição de 37,3% (de 715 para 448 casos) e a 20ª AISP, de Londrina, que caiu de 1.566 para 1.033 – queda de 34,04%.

Outras AISPs que tiveram diminuição nas denúncias de assalto foram: de São José dos Pinhais (-27,05%); Ponta Grossa (-25,3%); São Mateus do Sul (-16,9%); União da Vitória (-29,2%); Guarapuava (-32,8%); Pato Branco (-31,9%); Francisco Beltrão (-29,4); Cascavel (-20,1%); Foz do Iguaçu (-12,9%); Toledo (-6%); Campo Mourão (-16,9%); Paranavaí (-28,8%); Maringá (-14,8%); Apucarana (-32,3%); Rolândia (-16,04%); Telêmaco Borba (-6,3%) e Jacarezinho (-23,5%).

Em apenas duas AISPs houve um pequeno aumento no crime de assalto no comparativo do primeiro semestre de 2020 e 2021 – a 15ª (Umuarama), que abrange outros 29 municípios da região Noroeste do Estado, de 194 subiu para 197, e a 21ª (Cornélio Procópio), que também inclui outros 19 municípios do Norte Pioneiro, passando de 101 para 113.





FURTOS - No caso de furtos, os dados apontam 1.246 casos a menos em todo Estado no primeiro semestre de 2021, se comparado ao mesmo período do ano anterior. No geral, de janeiro a junho deste ano, foram 72.474 relatos contra 73.720 no ano passado, uma queda de 1,69%. Dos primeiros meses de 2021, em todo Estado, junho foi o mês que teve menor incidência, com 11.702 registros. Já no mês de janeiro houve maior número de casos deste crime (12.725).

A redução nos índices de furtos ocorreu nas AISPs de Curitiba (1,92%); Paranaguá (-11,6%); União da Vitória (-4,5%); Guarapuava (-7,8%); Pato Branco (-4,4%); Francisco Beltrão (-1,3%); Foz do Iguaçu (-5,8%); Campo Mourão (-11,7%); Umuarama (-1,7%); Paranavaí (-4,6%); Rolândia (-3,01%); Londrina (-7,8%); Cornélio Procópio (-3,18%); Telêmaco Borba (-1,7%) e Jacarezinho (-16,4%).

Algumas AISPs tiveram aumento nesta modalidade. É o caso de São José dos Pinhais (3,2%); de Ponta Grossa (0,97%); São Mateus do Sul (9,6%); Laranjeiras do Sul (14,6%); Cascavel (5,9%); Toledo (4,3%); Maringá (5,3%) e Apucarana (+2,7%).





AMBIENTE PÚBLICO - De acordo com o relatório estatístico do semestre, a maior redução no Paraná é de assaltos em ambiente público (-31,5%). De janeiro a junho de 2021 foram 8.729 denúncias, contra 12.758 no mesmo período de 2020. Nessa categoria, a 1ª AISP (Curitiba) foi a que apresentou maior redução (-38,2%), com queda de 5.308 para 3.278.

COMÉRCIO - Os registros de furtos e assaltos em comércios também caíram no Paraná no primeiro semestre de 2021. Nesta categoria, a redução foi de 19,1% (nos primeiros seis meses de 2020 foram 8.580 e neste ano 6.940). Já em relação aos casos de assalto a comércio, foram registradas 2.301 casos de janeiro a junho de 2021, contra 3.069 no mesmo período de 2020, o que representa uma diminuição de 25%.

RESIDÊNCIA – O relatório também apontou diminuição de furtos e assaltos em residências no Paraná. De janeiro a junho de 2021 houve 14.875 casos de furtos e 1.461 de assaltos a residências do Estado. No ano passado, neste mesmo período, foram 16.211 relatos de furtos e 1.756 de assaltos à residência – redução de 8,2% e 16,8%, respectivamente.

VEÍCULOS - Também houve queda nas denúncias de furtos e assaltos de veículos no total geral do Estado. Foram 1.269 casos a menos de veículos furtados de janeiro a junho deste ano. Caíram de 6.775 para 5.506, uma redução de 18,7%. Nos casos de assaltos a veículos, a diminuição foi de 17,2% – de 2.528 para 2.093 casos em todo o Estado.