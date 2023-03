PCPR faz operação contra advogados suspeitos de fraudar acordos trabalhistas

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) está nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (17) para cumprir 24 ordens judiciais contra advogados suspeitos de falsificar atas judiciais e fazer acordos fraudulentos na Justiça do Trabalho. O prejuízo é superior a R$ 27,3 milhões em detrimento de uma construtora de São Paulo.





São 23 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão. A ação acontece simultaneamente na capital paranaense, São José dos Pinhais, Almirante Tamandaré e Araucária, na Região Metropolitana, e em São Francisco do Sul, em Santa Catarina.

Publicidade

Publicidade





De acordo com as investigações, foram identificadas atas de audiências trabalhistas falsificadas por uma advogada. Com os acordos falsos, ela acionava o financeiro da empresa para que realizasse o pagamento.