PCPR prende mulher e rapaz que filmaram tortura motivada por dívidas com o tráfico

A Polícia Civil de Bela Vista do Paraíso prendeu uma mulher, supostamente a líder do tráfico local, e um homem que aparecem em um vídeo distribuído nas redes sociais torturando uma pessoa por conta de dívidas por drogas. O cumprimento dos mandados de prisão ocorreu nesta quarta-feira (15). A data da gravação do vídeo não foi especificada. Um terceiro agressor está foragido.





Nas imagens, a mulher empunha uma pistola e cobra um homem, acuado no canto de um muro. Ao ser ameaçado com a arma, o homem diz que “vai dar hoje o dinheiro” e pede desculpas. A mulher, então, pergunta por que ele “fazia isso” (desviar dinheiro do tráfico) e, diante das respostas que considera mentirosa, ela manda um homem com uma camiseta da escuderia da Ferrari agredir a pessoa acuada, que leva socos e pontapés. Depois, um outro homem, trajando camiseta de basquete, também o agride, perguntando se ele quer “passar a mão na ‘cara dos manos’” que estão presos.

Em seguida, a mulher retira o pente de projéteis da pistola e diz: “Vamos ver se você vai ter sorte”. Ela, então, chega perto do homem acuado e dispara no muro. “Eu errei porque eu quis, hein?”





A mulher e o homem com a camiseta de basquete foram presos. Um terceiro mandado de prisão foi cumprido em desfavor a uma terceira pessoa que já se encontrava detida na PEL (Penitenciária Estadual de Londrina).

O rapaz com a camiseta da Ferrari não foi encontrado. Ele é conhecido pelo apelido de Calô

e informações sobre seu paradeiro podem ser repassados anonimamente para a Polícia Civil.





No curto espaço de tempo do vídeo, o delegado Marcos Paulo Rubira identificou os crimes de tortura, porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo, associação criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de lesão corporal e vias de fato.