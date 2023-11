Polícia Civil orienta população para evitar o golpe da falsa venda nas redes sociais

PCPR na Comunidade oferecerá serviços de polícia judiciária em Londrina A Polícia Civil do Paraná (PCPR) oferecerá serviços de polícia judiciária e orientações &agrav



É necessário desconfiar caso algum contato esteja oferecendo produtos nas redes sociais com a história que quer se desfazer de alguns objetos ou que precisa do dinheiro para viajar, por exemplo. Além disso, o delegado ressalta que o cidadão deve ficar em alerta durante a negociação e conferir se o nome da conta para transferência bancária é o mesmo nome do conhecido. Publicidade

“Na dúvida, entre em contato com a pessoa por telefone, chamada de vídeo, ou marque um encontro pessoalmente para garantir que ela esteja realmente querendo vender o produto anunciado”, afirma Barreto. Para evitar que a rede social seja invadida, é importante desconfiar de qualquer link recebido e não clicar. Publicidade

Outra dica é habilitar a verificação em duas etapas, de preferência por meio de um aplicativo autenticador. Com essa verificação, caso a pessoa clique no link, o cibercriminoso irá precisar do código para invadir a conta.



Com produtos doados pela Receita, bazar beneficia hospital de Apucarana Um Bazar Beneficente com produtos doados pela Receita Federal será promovido em Curitiba nos dias 17 e 18 de novembro, em prol do Hospital da Providência, em Apucarana